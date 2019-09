Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 17 settembre, ha aperto a 134 punti base, in rialzo rispetto ai 132 della chiusura di lunedì 16 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,85% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio marginalmente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,03%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,15%. Anche i mercati azionari del Vecchio continente hanno iniziato la giornata con un'intonazione in genere lievemente negativa: Londra ha aperto in ribasso dello 0,21%, Francoforte in calo dello 0,08%, Parigi con il rialzo frazionale dello 0,01%.

L’andamento del 16 settembre

Lunedì 16 settembre, il differenziale aveva aperto la settimana piuttosto stabile, rispetto a venerdì 13, a 132 punti base, con il tasso sul decennale del Tesoro allo 0,88%. In apertura il differenziale aveva segnato 133 punti base, per poi arrivare durante la mattinata a 136.5. Sul versante Borse, Milano ha terminato con un negativo -0,96%, in linea con gli altri listini europei Parigi (-0,94%), Londra (-0,63%), Francoforte (-0,52%). Numeri che hanno risentito delle tensioni mediorientali con l'impennata del prezzo del petrolio, dopo l'attacco agli impianti sauditi di Saudi Aramco (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).