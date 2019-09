Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 16 settembre, ha aperto a 133 punti base, stabile rispetto ai 133 della chiusura di venerdì 13. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,88% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,25% a 22.125 punti. Avvio di seduta in calo anche per le Borse europee dopo la fiammata del petrolio e le tensioni in Medio Oriente seguite all'attacco agli impianti sauditi di Saudi Aramco. A Francoforte l'indice Dax perde lo 0,65% a 12.387 punti, a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,51% a 5.626 punti mentre a Londra il Ftse 100 cede lo 0,16 a 7.355 punti.

L’andamento del 13 settembre

Il 13 settembre, il differenziale aveva chiuso la settimana in calo a 133 punti base, con il tasso sul decennale del Tesoro allo 0,87%. In apertura il differenziale aveva segnato 142 punti base, per poi scendere durante la mattinata a 138. Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib aveva chiuso in aumento dello 0,45% a 22.181 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente avevano concluso la settimana in leggero rialzo: Francoforte in aumento dello 0,47%, Londra dello 0,31% e Parigi dello 0,22%.

Data ultima modifica 16 settembre 2019 ore 09:18