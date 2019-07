Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 29 luglio, ha aperto a 194 punti base, in linea con la chiusura di venerdì 26. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,55%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD)

L’andamento del 26 luglio

Venerdì 26 luglio lo spread aveva chiuso a 194 punti base, in rialzo rispetto ai 188 dell'apertura. Il differenziale, in costante aumento nel corso della giornata, era arrivato a toccare i 196 punti. In Borsa a Milano l'indice Ftse Mib ha perso lo 0,3%, a quota 21.837 punti. Sui cali hanno pesato le banche, quasi tutte in rosso nel Vecchio continente. Male anche Madrid a -0,6%. Hanno chiuso in positivo, invece, le altre principali Borse europee: la migliore è stata Londra (+0,8%) a 7.549 punti, seguita da Parigi (+0,57%) a 5.610 punti e da Francoforte (+0,47%) a 12.419 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)