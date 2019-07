Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 24 luglio, ha aperto a 195 punti base, in linea con i 196 della chiusura di martedì 23. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,6%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD)

L’andamento del 23 luglio

Martedì 23 luglio, lo spread ha chiuso a 196 punti base, in linea con l'andamento di giornata e in lieve calo rispetto ai 200 della chiusura di lunedì 22. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,56%. Termine di seduta in rialzo per le Borse europee: Milano ha chiuso in positivo dell'1,01% con l'indice Ftse Mib a 21.954 punti, Londra ha guadagnato lo 0,56%, Parigi lo 0,92% e Francoforte l'1,64%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)