Di Maio sulle tasse: "Mai condoni. Flat tax si farà senza aumento Iva"

No ai condoni, sì alla flat tax (COS'E') ma senza portare su l’Iva. E’ la linea espressa dal vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook: "Sulle tasse - ha scritto Di Maio - ieri ho sentito parlare di condoni. Il Movimento di condoni non ne fa e non ne farà mai e troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere!". Parole che cozzano con quelle del sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci (Lega), che ieri ai microfoni di Sky TG24, parlando delle possibili coperture per la prossima manovra ha annunciato: "Stiamo scrivendo la pace fiscale 2". Bitonci ha snocciolato i dati del decreto fiscale dell’anno scorso: "Ha avuto risultati ottimi, 38 miliardi di cartelle lavorate, 21 miliardi di incassi previsti e 1 milione e 700mila contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale".

"Flat tax si farà ma senza aumenti dell’Iva"

Per quanto riguarda la tassa piatta, Di Maio ha aggiunto: "Aspettiamo ancora le coperture. Non c'è un piano, ma per noi si fa. Basta che per farla non si aumenti l’Iva, appunto, o si tolgano soldi già in tasca agli italiani, perché sarebbe una presa in giro che già abbiamo visto per molti, molti anni". Di Maio ha anche annunciato che "taglieremo il costo del lavoro per aiutare le imprese".

"Autonomia sarà equilibrata e giusta"

Rilanciando inoltre un'intervista rilasciata al Mattino, Di Maio ha spiegato anche che "l'Autonomia è nel contratto e si farà, ma sarà un'Autonomia per tutti gli italiani, equilibrata e giusta". Il vicepremier ha assicurato: "Di spaccare il Paese in 2 e lasciare il Centro-Sud isolato non se ne parla. Se mio figlio va a scuola deve avere le stesse opportunità degli altri bambini. Insomma, facciamo le cose fatte bene e il MoVimento 5 Stelle ne è il garante".