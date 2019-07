Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 9 luglio, ha aperto a 213 punti base, in lieve calo rispetto ai 215 della chiusura di lunedì 8 luglio. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,76%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,21%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,18%. A inizio seduta leggero calo anche per i mercati azionari del Vecchio continente: Londra ha aperto in ribasso dello 0,21%, Parigi dello 0,19% e più pesante Francoforte, che scende in partenza dello 0,85%.

L’andamento dell’8 luglio

Lunedì 8 luglio lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in lieve rialzo a 215 punti, dopo una giornata stabile: in apertura e a metà giornata ha segnato 212 punti base, contro i 210 della chiusura di venerdì 5. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,78%. La Borsa di Milano ha chiuso invariata dopo un'apertura in calo (primo Ftse Mib -0,2% a 21.942 punti) e una risalita a metà giornata (+0,23 a 22.036 punti). Deboli le altre Borse europee nel finale, sulla scia degli indici Usa. Madrid (-0,5%) è stata la peggiore, preceduta da Francoforte (-0,34%), Parigi (-0,25%), Londra (-0,1%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 09 luglio 2019 ore 09:41