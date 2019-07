Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 2 luglio, ha aperto a 230 punti base, in leggero calo rispetto ai 232 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,94%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) Apertura in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,32% a 21.322 punti. Avvio di seduta positivo anche per le principali Borse europee. Londra sale dello 0,4% a 7.526 punti, Francoforte dello 0,2% a 12.546 punti e Parigi dello 0,19% a 5.578 punti.

L’andamento dell'1 luglio

Lunedì 1 luglio lo spread tra Btp e Bund, dopo un'apertura a 239, ha chiuso in calo a 232 punti base dai 243 della chiusura di venerdì 28 giugno. Il rendimento del decennale italiano, per la prima volta da più di un anno, si è attestato sotto il 2%, all'1,96%. Piazza Affari ha chiuso piatta: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,09% a quota 21.254 punti. Termine di seduta positivo invece per le principali Borse europee. La migliore è stata Francoforte (+0,99%) a 12.521 punti, seguita da Londra (+0,97%) a 7.497 punti e Parigi (+0,52%) a 5.567 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

