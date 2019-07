È online Portale Consumi, il sito istituzionale che si propone come "l'archivio" delle nostre bollette di luce e gas. I consumatori possono accedere per avere informazioni su prezzi, forniture e consumi. Un modo per tenere d'occhio le spese e capire come risparmiare e sprecare meno.

A cosa serve Potale Consumi

Il servizio, gratuito, fornisce "informazioni tecniche e contrattuali con modalità semplice e sicura". Come si legge sul sito, l'obiettivo principale è "aumentare la consapevolezza delle proprie abitudini di consumo energetico e di conoscere la propria impronta energetica". In un primo momento, il Portale mette a disposizione i dati relativi agli ultimi 12 mesi, con livelli di dettagli che variano a seconda del settore e del tipo di contatore installato. Sin da subito, è possibile selezionare diversi periodi (mese o trimestre, ad esempio). Nel caso dell'energia elettrica, i dati saranno anche distinti per fascia oraria, anche se solo nel caso in cui il contatore è elettronico. Si tratta, in ogni caso, di letture di contenuti effettivi e non stimati (metodo usato da diversi operatori). Ecco perché quanto riportato sul portale potrebbe variare dalle cifre in bolletta. I dati consultati possono essere scaricati dall'utente in qualsiasi momento.

Come funziona

Il Portale Consumi si svilupperà strada facendo, offrendo dati sempre più specifici in tutte le tipologie e ampliando l'archivio da uno a tre anni. Nelle versioni successive, l'utente potrà anche scegliere se autorizzare l'elaborazione dei propri dati di consumo e ricevere proposte di servizi innovativi "su misura" per elettricità e gas. Tutti possono accedere al Portale Consumi, a patto che abbiano le credenziali di Spid, Sistema Pubblico di Identità Digitale. Per chi ne fosse sprovvisto, è sufficiente inoltrare la richiesta online a uno degli otto gestori autorizzati.

Bollette, rincari a luglio



Mentre esordisce il Portale Consumi, arriva anche una brutta notizia: il rincaro dei prezzi dell'energia. Per tutto il mese di luglio – afferma il Codacons – si susseguiranno aumenti su telefonia, energia elettrica e le spese per andare in vacanza. Le tariffe della luce aumenteranno dell'1,9% per decisione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Un aumento che avviene proprio nel momento di maggior consumo di elettricità da parte delle famiglie, visto il grande caldo di questi giorni. I ritocchi delle tariffe telefoniche, già avviati a giugno, avanzeranno anche nel mese in corso. Ci saranno poi i tradizionali rincari estivi nel settore trasporti, accompagnati per i milanesi dall'incremento dei prezzi per i mezzi pubblici da 1,5 a 2 euro.