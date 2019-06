Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 27 giugno, ha aperto a 243 punti base, in lieve calo rispetto ai 244 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,14% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 26 giugno

Ieri, mercoledì 26 giugno, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso a 244 punti base, in calo rispetto all'apertura a 247. Seduta negativa per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in perdita dello 0,34% a 21.057 punti. Milano in giornata aveva girato al rialzo ma poi è tornata a perdere. Per le altre Borse europee giornata fiacca: Francoforte ha chiuso in aumento dello 0,09%, Londra in calo dello 0,08% mentre Parigi ha perso lo 0,25% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).