Bollette, da luglio aumenta l’elettricità ma cala il gas

La notizia positiva è che a partire dal primo luglio ci sarà una consistente flessione delle bollette del gas, che calano del 6,9%. Quella negativa è che aumentano quelle della luce: +1,9%. Un leggero rincaro, che però avviene in un periodo dell’anno in cui si registrano i maggiori consumi elettrici delle famiglie. In sintesi, per l'elettricità la spesa annuale per la famiglia-tipo sarà di 566 euro, mentre per la bolletta gas sarà di circa 1.150 euro. Sono le variazioni delle tariffe, in vigore a partire dal primo luglio, decise dalla Arera, la ex Autorità per l'Energia, per il mercato tutelato.

Bollette del gas e della luce

L'Autorità rivendica la bontà manovra tariffaria facendo presente che "dopo i forti ribassi del trimestre scorso (quando la luce è calata dell'8,5% e il gas del 9,9%), anche nei prossimi tre mesi per i consumatori si conferma un andamento complessivamente favorevole delle bollette dell'energia per i clienti in tutela".

Associazioni di categoria

Di diverso parere, invece, sono le associazioni di categoria: l'Unc, pur calcolando in 64 euro il risparmio su base annua (da qui a fine giugno 2020 a prezzi costanti) parla infatti di "cattiva notizia": infatti, spiega, "il calo del prezzo del riscaldamento è un risparmio solo ipotetico, visto che nei prossimi 3 mesi i caloriferi sono spenti in tutta Italia. In concreto, quindi, sui bilanci delle famiglie peserà solo il rialzo della luce. Se poi consideriamo che nei mesi estivi si registrano i picchi dell'anno per i consumi di elettricità, dato l'uso massiccio dei condizionatori, la notizia è ancora peggiore". A guardare i grafici sul sito di Terna, infatti, si vede come i consumi in questi primi giorni di caldo torrido abbiano già superato i 54mila MW. Critiche anche dal Codacons, secondo cui è "definitivamente smentita la fake news sulle riduzioni record delle tariffe energetiche in Italia circolata in occasione dell'aggiornamento delle tariffe dello scorso aprile, e si registra anzi una ripresa per l'elettricità”.