Torna l’appuntamento estivo con i saldi, momento dell’anno in cui sconti e offerte permettono alle famiglie di fare acquisti a prezzi convenienti grazie ai ribassi applicati dai commercianti. Come ogni anno, il periodo è fissato dall’inizio di luglio per arrivare fino alla seconda metà di agosto, con leggere differenze tra le regioni. La data di inizio stabilita per i saldi estivi è la stessa per quasi tutte le regioni, il 6 luglio, con qualche eccezione. Più differenze, invece, nelle date della fine del periodo delle offerte. Anche se diversi commercianti, ha segnalato il Codacons, hanno già cominciato ad applicare sconti e promozioni in anticipo sulla data di inizio dei saldi. Tra le cause della scelta, anche un maggio molto svantaggiato per il commercio a causa del maltempo anomalo per un mese primaverile. "Per far fronte all'elevato calo delle vendite in tutta Italia sono di fatto già partiti i saldi estivi – ha spiegato il Codacons -, con numerosi negozi e catene commerciali che hanno anticipato gli sconti attraverso promozioni speciali e svendite".

Il calendario regione per regione

Sia la durata che le date di inizio e fine dei saldi estivi variano in base alla scelta delle singole regioni. Le amministrazioni che hanno optato per periodi più brevi fanno arrivare i saldi estivi fino al 10 agosto circa, mentre quelle che hanno deciso per un periodo più lungo hanno fissato la data di fine saldi anche a settembre. Nel caso del Friuli-Venezia Giulia la stagione degli sconti si prolunga addirittura alla fine di settembre. Per quanto riguarda la data di inizio, in quasi tutta Italia non si andrà oltre sabato 6 luglio. Fanno eccezione però, ad esempio, Liguria e Sicilia che iniziano mercoledì 1° luglio. Ecco le date di inizio e di fine dei saldi regione per regione:

Abruzzo: dal 6 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 6 luglio al 1 settembre

Campania: dal 6 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal 6 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio al 15 agosto

Liguria: dal 1° luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 6 luglio al 30 agosto

Marche: dal 6 luglio al 1° settembre

Molise: dal 6 luglio al 30 agosto

Piemonte: dal 6 luglio al 26 agosto

Puglia: dal 6 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 6 luglio al al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 6 luglio al 30 agosto

Umbria: dal 6 luglio al 30 agosto

Valle d’Aosta: dal 6 luglio al 20 agosto

Veneto: dal 6 luglio al 31 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: dal 5 luglio al 17 agosto

Le regole sui saldi

Secondo quanto previsto dalla legge, a essere scontati possono essere soltanto i prodotti di carattere stagionale e quelli che possono subire un notevole ribassamento del prezzo se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, poiché molto legati alla moda. Le norme, inoltre, prevedono degli obblighi precisi per i commercianti: per iniziare, deve essere sempre indicato, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto, ma è facoltativa l'indicazione del nuovo prezzo di vendita ottenuto con lo sconto. Inoltre, le merci con il prezzo ribassato devono essere esposte in reparti o zone diverse rispetto a quelle non in saldo, per evitare che i clienti possano confonderli con la merce a prezzo pieno. Per questa ragione, è obbligatorio usare cartelli diversi o altri strumenti per dare ai consumatori informazioni inequivocabili e non ingannevoli. Infine, i titolari di negozi abilitati ai pagamenti con la carta di credito sono tenuti ad accettarla sempre, senza aumentare il prezzo per pagamenti effettuati senza contanti.