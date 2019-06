Apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 275 punti base contro i 272 della chiusura del 4 giugno. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,52%. Avvio di seduta invariato per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib si mantiene stabile a 20.229 punti. Apertura in rialzo invece per le principali Borse europee. Parigi guadagna lo 0,04% a 5.270 punti, Francoforte lo 0,08% a 11.981 punti e Londra lo 0,41% a 7.214 punti.

L'andamento del 4 giugno

Martedì 4 giugno lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in calo a 272 punti base contro i 279 dell'apertura e i 276 della chiusura del 3 giugno. Il rendimento del decennale si è attestato al 2,51%. Piazza Affari, dopo un'apertura in rosso (-0,49%), ha chiuso in rialzo: l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,79% a 20.229 punti. Termine di seduta positivo anche per le principali Borse europee, trainate da Wall Street: Francoforte +1,51% a 11.971 punti, Parigi +0,51% a 5.268 punti, Londra +0,41% a 7.214 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

