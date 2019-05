Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 267 punti base contro i 265 della chiusura di mercoledì 8 maggio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,62%.

L'andamento dell’8 maggio

Mercoledì 8 maggio lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 265 punti base, sugli stessi livelli del giorno prima, dopo aver aperto a 264 punti e aver toccato in mattinata i 270 punti base. Il rendimento del decennale del Tesoro si è stabilizzato al 2,61%. La Borsa di Milano ha chiuso in ribasso (-0,07%) con l'indice Ftse Mib a 21.203 punti. Dopo un avvio di seduta poco variato per Piazza Affari la giornata è rimasta su livelli stabili. Chiusura positiva invece per le principali Borse europee: Francoforte (+0,72%), Parigi (+0,4%) e Londra (+0,15%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).