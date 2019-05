Salta l'operazione di salvataggio di Banca Carige da parte di Blackrock. Il fondo "ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse". Lo comunicano i commissari della banca (LA STORIA DELLA BANCA).

Resta la possibilità di ricapitalizzazione precauzionale

"I commissari di Carige comunicano che, al termine di un’articolata fase preparatoria nell'ambito della quale si inquadra la delibera del Consiglio di Gestione dello Schema Volontario di lunedì 6 maggio, il fondo Blackrock ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse”, afferma la nota diffusa dalla banca ligure. "Proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca Carige - si aggiunge - Restano, in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l'eventuale avvio dell'iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia".

Cosa prevede il decreto del governo

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera a metà gennaio al decreto legge sulla tutela del risparmio. Il testo prevede la possibilità per la banca Carige "di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia". "In considerazione degli esiti del recente esercizio di stress cui la banca è stata sottoposta - si legge nel testo - viene prevista la possibilità per Carige di accedere - attraverso una richiesta specifica - a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale, volta a preservare il rispetto di tutti gli indici di patrimonializzazione anche in scenari ipotetici di particolare severità e altamente improbabili (cosiddetti scenari avversi dello stress test)".