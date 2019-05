Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 253 punti base contro i 252 della chiusura di giovedì 2 maggio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,56%. Avvio senza direzione per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna la marginale crescita dello 0,01%, l'Ftse All share un calo dello 0,03%. Piatti anche gli altri Mercati azionari europei: Londra ha aperto in rialzo dello 0,1%, Parigi in calo dello 0,03% mentre Francoforte nei primi scambi è invariata rispetto alla chiusura di ieri.

L'andamento del 2 maggio

Ieri, 2 maggio, lo spread ha chiuso la giornata a 252 punti base dopo aver aperto in rialzo a 255. Il rendimento del decennale italiano si è attestato al 2,55%. La Borsa di Milano ha chiuso in calo, in linea con gli altri listini dell'Europa e con Wall Street. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,78% a 21.710 punti. Piazza Affari ha risentito dell'andamento del comparto energetico dopo il calo del prezzo del petrolio. Sui mercati pesa la decisione della Fed di non variare i tassi di interesse. Tutte le Borse europee hanno chiuso in calo. Scivola Madrid (-1,6%) dopo le elezioni politiche e le incertezze sulla formazione del nuovo governo. In negativo Parigi (-0,85%), Londra (-0,46%) mentre ha terminato piatta Francoforte (+0,01%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 03 maggio 2019 ore 09:12