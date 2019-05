Addio ai 500 € (e ai ramini!)

Un vero e proprio restyling quello che subiranno le banconote da 100 e 200 euro che entreranno in circolazione il 28 maggio 2019.

Come si può vedere dal video diffuso dalla Banca Centrale Europea su Twitter ( Lo stop alla produzione delle banconote di massimo valore era stata presa dalla BCE nel maggio 2016 con effetto entro la fine del 2018. La Germania e l’Austria si sono adeguate qualche giorno fa, mentre tutti gli altri paesi avevano interrotto la stampa dei 500 euro lo scorso 26 gennaio.

D’ora in poi dunque nell'Eurozona la banconota di maggior valore sarà quella da 200 euro. Resta comunque un taglio non indifferente se si pensa che negli USA la banconota più preziosa è quella da 100 dollari, ad oggi pari a poco meno di 90 €, mentre nel Regno Unito è quella dal 50 sterline, circa 60 euro.

Prima o poi dovremo dire addio anche ai ramini, le monetine da 1 e 2 centesimi di euro dato che la Zecca dello Stato non conia più questi tagli. Continueranno a circolare almeno fino al loro esaurimento. La Finlandia già nel 2002 decise di non coniarle affatto, optando poi per l’arrotondamento dei prezzi ai più vicini 5 centesimi.

Chissà se le cose cambieranno e l'Italia sarà meno 'aggrappata' al contante, che scorre senza lasciare tracce e che fa gola a molti tranne al Fisco. Non dico diventare con il Nord Europa domani - in alcuni di questi paesi, Svezia, in primis, il contante sta sparendo - ma fare dei passi avanti è quantomeno necessario. P.S. se non l'avete ancora fatto guardate la nostra Gallery sul tema!!!