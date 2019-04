Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 259 punti base contro i 258 della chiusura di lunedì 29 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,59%. Avvio di seduta negativo per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,19% a 5.570 punti, Francoforte lo 0,11% a 12.313 punti e Londra lo 0,16% a 7.442 punti. Milano parte con un calo dello 0,09% dell'indice Ftse Mib a 21.769 punti, ma poi si stabilizza nella prima mezz'ora di scambi.

L'andamento del 29 aprile

Lunedì 29 aprile, dopo un'apertura in calo a 253, lo spread ha chiuso a quota 258 e con il rendimento del decennale pari al 2,58%. Piazza Affari ha chiuso in rialzo: il Ftse Mib ha segnato un +0,23% a 21.788 punti. Anche le altre Borse europee hanno concluso la giornata in positivo: Parigi ha segnato un +0,21%, Londra un +0,17% e Francoforte un +0,1%. In positivo anche Madrid (+0,12%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 30 aprile 2019 ore 09:54