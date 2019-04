Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 270 punti contro i 269 della chiusura di giovedì 25 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,69%. La Borsa di Milano apre piatta: il primo Ftse Mib (+0,01%) si attesta a 21.721 punti.

L'andamento di giovedì 25 aprile

Giovedì 25 aprile lo spread ha chiuso a 269 punti. Dopo un'apertura stabile, il differenziale in giornata si era allargato a 270 punti base, toccando i massimi degli ultimi due mesi. Dopo un inizio di seduta in lieve calo, Piazza Affari ha chiuso piatta. Il Ftse Mib si è fermato poco sotto la parità a 21.719 punti (-0,02%). Seduta fiacca in Europa, con le Borse che chiudono tutte in ribasso. Parigi ha perso lo 0,33%, Francoforte lo 0,25%, Londra lo 0,5% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

