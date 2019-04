Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 266 punti contro i 265 della chiusura di mercoledì 24 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,64%. Inizio di seduta in lieve calo per Piazza Affari: in avvio di contrattazioni l'indice Ftse Mib segna una flessione dello 0,12% a 21.689 punti. Partenza debole anche per le altre principali Borse europee. A Londra l'indice FTSE-100 arretra dello 0,6% a 7.426 punti, a Francoforte il Dax cede lo 0,07% a 12.304 punti, mentre a Parigi il CAC-40 lascia sul terreno lo 0,12% a 5.569 punti.

L’andamento di mercoledì 24 aprile

Mercoledì 24 aprile lo spread, dopo un’apertura a 264, ha chiuso stabile a 265 punti base. Piazza Affari, dopo un avvio in negativo, ha proseguito la seduta in calo (-0,5%) e ha chiuso con il Ftse Mib che ha ceduto lo 0,79% a 21.724 punti. Anche le altre Borse europee hanno terminato fiacche: Londra ha ceduto lo 0,68% con il Ftse 100 a 7.471 punti e Parigi ha perso lo 0,28% con il Cac 40 a 5.576 punti. Controcorrente Francoforte che ha chiuso a +0,63% con il Dax a 12.313 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 25 aprile 2019 ore 09:43