Apertura in lieve calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 257 punti contro i 258 della chiusura di venerdì 19 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,59%.

L'andamento di venerdì 19 aprile

Venerdì 19 aprile, lo spread Btp/Bund aveva chiuso la giornata a quota 258 punti, in parità con la chiusura del giorno precedente. Il rendimento del decennale italiano era pari al 2,6%.(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Lo stesso giorno Piazza Affari è rimasta chiusa in quanto giorno considerato festivo da calendario.