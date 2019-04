Apertura in leggero calo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che segna 250 punti contro i 252 della chiusura di lunedì 15 aprile. Il rendimento del decennale è pari al 2,47% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento di lunedì 15 aprile

Lunedì 15 aprile il differenziale aveva chiuso in rialzo a 252 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano al 2,58%, dopo un'apertura stabile a quota 248. Piazza Affari ha chiuso la giornata in rialzo, con il Ftse Mib che ha segnato un +0,16% a 21.892 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). . Le altre Borse europee hanno chiuso poco mosse. Parigi ha segnato un +0,11%, mentre è rimasta invariata Londra con il Ftse 100 a 7.436 punti. Francoforte ha registrato, invece, un +0,17%.