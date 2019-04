Chevron acquista la texana Anadarko Petroleum per 33 miliardi di dollari in titoli e contanti, mettendo a segno la maggiore acquisizione nel settore petrolifero dal 2015, cioè dai tempi dell'operazione tra Royal Dutch Shell e Bg Group per 61 miliardi di dollari. Se si include l'assunzione del debito per 15 miliardi, l'operazione arriva a sfiorare i 50 miliardi di dollari.

Gli scenari futuri

Con questa operazione Chevron scommette su quello che molti osservatori del comparto considerano il futuro del Big Oil nel prossimo decennio e nella sfida ai cambiamenti climatici che impone di guardare al gas naturale. Anadarko porta in dote una serie di asset di prestigio come il redditizio Bacino Permiano, che si estende nella regione occidentale del Texas e in Nuovo Messico e rappresenta un importante giacimento di idrocarburi, ma anche il grande impianto in Mozambico di Lng, il gas naturale liquefatto, in diretta competizione con un analogo progetto di Exxon Mobil. "L'unione delle risorse di alta qualità di Anadarko con il nostro portafoglio rafforza la nostra posizione di leader nel Permiano, consolida la nostra operatività nel Golfo del Messico e farà crescere il nostro business Lng", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Chevron, Michael Wirth. La finalizzazione dell'operazione dovrebbe avvenire nella seconda parte dell'anno. L'affondo sulla compagnia texana riaccende quindi il risiko in un settore sotto pressione per via della caduta delle quotazioni del greggio.

I dettagli dell'acquisizione

Chevron pagherà 65 dollari per azione con un premio del 39% rispetto all'ultima quotazione di Borsa. Nel dettaglio, Chevron assegnerà per ogni azione Anadarko 0,3869 azioni di Chevron e 16,25 dollari in contanti. Wirth ha aggiunto che con l'acquisizione si attende sinergie per un miliardo di dollari nel primo anno dal closing e ha in programma tra il 2020 e 2022 la cessione di asset per 15-20 miliardi di dollari per ridurre il debito e distribuire una quota maggiore di cash agli azionisti. La finalizzazione dell'operazione dovrebbe avvenire nella seconda parte dell'anno