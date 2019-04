L'incontro tra il governo e le associazioni dei consumatori si è concluso con l’approvazione della proposta dell'esecutivo per il ristoro dei risparmiatori truffati: la bozza è passata con l’adesione di 17 associazioni mentre in due hanno espresso voto contrario. Al vertice di Palazzo Chigi erano presenti, tra gli altri, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Proprio la “linea Tria” è quella che è stata accettata: ok al doppio binario, quindi ristori per chi ha un Isee entro i 35mila euro o un patrimonio mobiliare non superiore a 100mila euro. Arbitrati semplificati per gli altri. La norma arriva domani in Cdm (VIA LIBERA ALLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE BANCHE).

Banche: passa la linea Tria, doppio binario per ristori

I risparmiatori truffati dalle banche, nel 90% dei casi potranno beneficiare di rimborsi forfettari diretti, mentre nel restante 10% dei casi è previsto il ricorso a un "arbitrato semplificato" da una tipizzazione delle violazioni massive, davanti alla commissione dei 9 esperti indipendenti creata ad hoc. È quanto prevede la proposta illustrata oggi alle associazioni dei consumatori, che di fatto sancisce il via libera alla linea del doppio binario portata avanti dal ministro dell'Economia, per evitare di incappare in un rifiuto da parte della commissione Ue (TRIA: RIMBORSARE TUTTI E PRESTO MA SECONDO REGOLE).

Rimborsi automatici fino 35mila euro reddito

Per accedere automaticamente ai rimborsi i risparmiatori truffati dovranno avere un imponibile entro i 35mila euro o un patrimonio mobiliare di 100.000 euro. Per gli altri saranno tipizzati gli investimenti "e saranno analizzati per grandi categorie e non caso per caso" davanti alla commissione ad hoc che sarà costituita al ministero dell'Economia, secondo quanto ha detto il sottosegretario Massimo Bitonci (CDM APPROVA DECRETO CRESCITA).

Bitonci: norma domani in Cdm, rimborsi massivi

"Ora ci sarà una modifica alla legge di bilancio, con il doppio binario flessibile" che consentirà comunque per tutti per un rimborso "massivo e forfettario, penso sia una grande apertura da parte della Commissione Ue, grazie al lavoro fatto da Tria, dagli uffici, dai sottosegretari. E' forse la prima volta che la Ue dà la possibilità di un rimborso massivo”. Così ha commentato il sottosegretario Massimo Bitonci al termine del tavolo spiegando che dopo l'ok alla norma ci sarà "subito il decreto attuativo" (CONTE: PRESTO DECRETO TRUFFATI).

Fonti: si lima testo per Cdm

Il governo vuole portare in Consiglio dei ministri un testo che raccolga il consenso più ampio possibile delle associazioni dei risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. Perciò, terminato l'incontro col premier Giuseppe Conte, si lavora in un tavolo tecnico per limare la norma, che dovrebbe essere inserita nel decreto crescita e accompagnata quasi in contemporanea dai decreti attuativi. La volontà iniziale del governo di dare corsia diretta a tutti è vietata, è stato spiegato al tavolo, dalle norme europee. Le associazioni avrebbero mosso i loro rilievi soprattutto sulla tipizzazione dei profili. E le limature in corso sul testo potrebbero accogliere alcune delle proposte emerse.

Cdm per Def previsto per domani

Le associazioni convocate presenti a Palazzo Chigi all'incontro con il governo sono state numerose. A causa del protrarsi della riunione, non si terrà il vertice di governo sul Def previsto oggi a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri per l'approvazione del Documento di economia e finanza dovrebbe essere convocato per domani alle 16.30, dunque la riunione politica per sciogliere gli ultimi nodi, salvo contatti tra i leader in giornata, potrebbe slittare al primo pomeriggio di domani.