Inverno mite + contrazione dei prezzi all'ingrosso = maxi calo delle bollette di luce e gas dal primo di aprile. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità per l'energia per i clienti sul mercato tutelato (Arera), si potrà contare su un netto ribasso: dell'8,5% per le bollette della luce e del 9,9% per quelle del gas. e del gas del 9,9%.

Spese annue

Guardando agli effetti sulle famiglie (al lordo tasse), per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo nei 12 mesi compresi tra il primo luglio 2018 e il 30 giugno 2019 sarà di 565 euro. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.157 euro.

Energia elettrica

Per quanto riguarda l'energia elettrica, sottolinea l'Arera in una nota, l'aggiornamento è guidato da un deciso calo della componente a copertura dei costi per l'approvvigionamento (-12,22%), parzialmente ridotto da un adeguamento degli oneri generali (3,72%).

La riduzione del prezzo del gas naturale, ad esempio, è stimolata anche dall'allineamento al ribasso dei prezzi tra il mercato asiatico e quello europeo. A questo si aggiunge che, dopo la significativa crescita dello scorso anno, il prezzo dei permessi di emissione della CO2 sembra ora essersi assestato.

Bolletta del gas

Per il gas naturale l'andamento è determinato dalla riduzione della spesa per la materia prima (-10,5% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni stagionali attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre, leggermente controbilanciata da piccoli aggiustamenti degli oneri generali (0,41%) e di altre componenti connesse al trasporto e gestione del contatore (0,15%).