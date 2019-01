Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 252 punti contro i 251 della chiusura di mercoledì 23 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,7%. Piazza Affari apre piatta (+0,09%), con l'indice Ftse Mib a 19.417 punti.

L'andamento di mercoledì 23 gennaio

Ieri, mercoledì 23 gennaio, lo spread Btp/Bund ha chiuso la giornata a 251 punti, dopo un'apertura a 252 e contro i 250 della chiusura di martedì 22 gennaio. Giornata negativa per Piazza Affari che ha aperto in rosso e ha chiuso in ribasso. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni con un calo dello 0,19% a 19.400 punti. Anche le Borse europee hanno invertito la rotta sul finale di seduta e hanno chiuso in ribasso, dopo aver navigato in terreno positivo per la gran pare della giornata. La peggiore è stata Londra, che ha perso lo 0,85%. Francoforte ha lasciato sul terreno lo 0,17%, Parigi lo 0,15%. L'unico listino in crescita è stato quello di Madrid, che ha guadagnato l’1% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 24 gennaio 2019 ore 09:15