Epifania, Confesercenti-Swg: nella calza meno dolci, più giochi e moda

Una calza della Befana con meno dolci rispetto all'anno scorso, ma con più giocattoli e accessori di moda, complice il primo fine settimana di saldi invernali. Lo rivela l'indagine sui consumi e le abitudini degli italiani per le feste 2018-2019 di Confesercenti con SWG, su un panel di 3000 consumatori. Secondo i dati, inoltre, quest'anno a festeggiare l’Epifania con un regalo a figli o nipoti è il 75% degli italiani, con un budget medio per persona di 71 euro, il più alto degli ultimi quattro anni, e una spesa complessiva che sfiora i 2 miliardi di euro.

Crescono le scelte di giochi e accessori rispetto al 2018

Per riempire la calza, tra i banchi e le vetrine dei negozi, si cercano dolci (o carbone), indicati dal 34% e in calo rispetto al 2018 (38%). Ma cresce la presenza di giocattoli (scelti dal 12%, contro il 9% del 2018) e degli accessori o dei capi di moda, quest’anno al 14%, contro il 12% del precedente.

Bari prima città per doni nella calza

Anche se popolare in tutta Italia, la tradizione dell'Epifania appare più radicata nel Centro-Sud. Se, in media, a livello nazionale la celebra il 59% con un dono ai più piccoli, a Bari la quota sale al 72%, la più alta d'Italia, seguita da Napoli (70%) e Roma (67%). Firenze si mantiene all'incirca sulla media di partecipazione nazionale (58%), mentre a Genova la Befana arriverà solo per il 49%, e a Milano si scende fino al 44%. Intanto, secondo l’indagine, in molte parti d'Italia hanno iniziato guadagnare popolarità anche i servizi di Befana a Domicilio, che permettono di far vivere ai bambini la magia di una visita della Befana in carne e ossa nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, come già succede con babbo Natale per la serata del 24 dicembre.