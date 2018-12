Aumentano gli italiani che si concedono una vacanza tra Natale e Capodanno. Saranno 16 milioni 654 mila persone a mettersi in viaggio per trascorrere un momento di relax fuori casa, in aumento dell'8,9% rispetto al 2017. A rivelarlo, l'indagine annuale di Federalberghi.

Vacanze lunghe e italiane

Chi partirà, trascorrerà fuori casa in media 3,8 notti e il 36,4% coglierà l'occasione per fare addirittura una vacanza "lunga", che comprenda Natale e Capodanno. Per Natale l'88% degli intervistati resterà in Italia, mentre il 12% valicherà i confini per visitare città d'arte (22%) o località di montagna (24%). Il 12% sceglierà il mare. Per Capodanno l'Italia resta la meta preferita (71,9%), mentre il 28,1% opterà per l'estero. Tra coloro che resteranno in Italia, manterrà la posizione come destinazione favorita la montagna con il 31,9% di preferenze. A ruota seguono le località d'arte con un 29,1% e località di mare (5,9%). Chi ha deciso di andare all'estero, punterà sulle grandi capitali europee, anche se in calo rispetto allo scorso anno. Risalgono invece le destinazioni delle grandi capitali extra-europee. La scelta viene condizionata nel 65,2% dei casi dai social network, da cui i viaggiatori captano le offerte, le informazioni sulle località e le caratteristiche delle strutture ricettive.

Vacanze invernali: trend in crescita

"La propensione per il viaggio dimostrata dagli italiani di fronte alle festività natalizie imminenti conferma il trend di crescita già rilevato lo scorso anno - spiega il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che invita il governo ad agire in modo positivo sul fenomeno - il nostro è un comparto estremamente produttivo che con le sue performance non tradisce le aspettative, non si può più pensare che basti a se stesso. Ci aspettiamo che il governo nella prossima legge di bilancio riservi al turismo l'attenzione dovuta per il bene del Paese, con concrete misure di sostegno al settore soprattutto in tema di fiscalità".