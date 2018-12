Lvmh investe in hotel. Il colosso francese, che tra gli altri controlla i marchi Louis Vuitton, Bulgari, Fendi, Givenchy, Kenzo e Moet & Chandon, ha acquistato la catena di alberghi di lusso Belmond per 2,6 miliardi di dollari (circa 2,3 miliardi di euro). L'azienda possiede 46 tra luxury hotel e resort, compreso il Cipriani di Venezia, ma anche treni e navi da crociera.

Ospitalità di lusso

"Belmond – ha dichiarato Bernard Arnault, presidente e Ceo di Lvmh - offre esperienze uniche per i viaggiatori più esigenti. La sua eredità, i suoi servizi innovativi, la sua eccellenza sono in linea con i valori del Gruppo e complementari con le nostre Cheval Blanc maisons e le attività alberghiere di Bulgari". Arnault si è anche detto convinto che "questa acquisizione aumenterà in modo significativo la presenza di Lvmh nell'ospitalità di alta gamma". Oltre al Cipriani, Belmond controlla hotel di lusso come il Reid's Palace a Madeira, il Belmond Mount Nelson Hotel a Città del Capo e il Belmond Copacabana Palace a Rio de Janeiro. Nel portafogli ci sono anche treni leggendari, come il Venice Simplon-Orient-Express e Belmond Royal Scotsman e crociere come Belmond Road a Mandalay, in Birmania.

L'affare si dovrebbe chiudere entro giugno 2019

La transazione dovrebbe chiudersi nella prima metà del 2019, a seguito del via libera degli azionisti di Belmond e delle autorità competenti in materia di concorrenza. Lvmh offre 25 euro ad azione, per un valore complessivo di 2,6 miliardi e un valore d'impresa di 3,2 miliardi. Nell'ultimo anno Belmond ha registrato ricavi per 572 milioni di dollari.