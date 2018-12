Telecom tra Gubitosi nuovo a.d. e l'incognita della rete

E’ il quarto amministratore delegato in quattro anni. Alla guida di Telecom Italia è stato scelto Luigi Gubitosi, che lascerà l’incarico di commissario in Alitalia.

Complicato descrivere in questo momento gli equilibri del consiglio di amministrazione che guida l’azienda telefonica. Semplifico: c’è uno scontro in atto da mesi tra i soci francesi di Vivendi che hanno più azioni ma non controllano l’azienda, e quelli americani del Fondo Elliott. I soci francesi non hanno gradito il modo in cui il precedente amministratore delegato Amos Genish è stato sfiduciato e sostituito con Gubitosi, e potrebbero impugnare questa decisione.

Gubitosi vanta esperienza alla guida di una società nel settore delle Tlc, Wind, e dei media, la Rai: gli azionisti si attendono che in Telecom possa mettere a frutto queste esperienze. Arriva in un momento in cui si gioca una partita particolarmente importante, che riguarda la rete unica e la politica e che è stata al centro dei scontri tra azionisti che hanno portato al cambio al vertice.

Cosa si intende con rete? Per avere internet super veloce occorre disporre di una buona connessione a internet, stabile e veloce, come solo la fibra ottica sa garantire. Ecco, questa cablatura in fibra ottica ancora non è disponibile per l’intera popolazione.

Per portarla nelle case degli italiani è nata alcuni anni fa Open Fiber, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti e Enel, creata proprio con l’obiettivo di estendere i cavi dell’internet veloce nelle zone dove non c’è convenienza ad andare. Ma anche Telecom, con la sua rete fissa, è impegnata su questo fronte. La politica vorrebbe creare un unico player: unendo sostanzialmente la rete Tim a Open Fiber, stando all’emendamento del Movimento 5 Stelle al decreto fiscale. Il vice premier Matteo Salvini non si è sbottonato più di tanto ma ha fatto capire sarebbe meglio “un controllo pubblico” dove passano dati sensibili. La rete unica è anche nei progetti del nuovo amministratore delegato che lo ha detto a nomina appena avvenuta.

L'a.d. è poi chiamato a sostenere un'azienda che negli anni '90 era considerata un gioiellino a livello globale e che in vent'anni ha perso il 77% del suo valore (mentre i suoi rivali hanno guadagnato).

