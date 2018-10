Il Bitcoin festeggia 10 anni di vita

Bitcoin festeggia il decimo compleanno. Ma quando precisamente è iniziato tutto e dove ci troviamo oggi? Il cosiddetto white paper, una sorta di rapporto programmatico sul Bitcoin, venne rilasciato il 31 ottobre del 2008 a firma di uno pseudonimo, Satoshi Nakamoto. Proponeva un sistema che potesse operare senza passare attraverso una istituzione finanziaria. Nacque così la criptovaluta, una valuta interamente digitale, così come la conosciamo oggi.

Ma forse molti di voi non sanno che l'identità del suo creatore resta nascosta ancora oggi, un vero e proprio mistero per gli appassionati. All'inizio il Bitcoin trovò casa nel dark web (il web invisibile, per intenderci, dove operano soprattutto i malintenzionati), dove veniva utilizzato per acquistare la droga ed altre merci illecite. Ma fin da subito ha lottato per poter essere considerata una forma legale di pagamento.

Oggi è accettata da società quali Subway, Expedia e Paypal. E il mercato delle criptovalute, nella sua interezza, si stima valga oltre 200 miliardi di dollari.

Vi rimando alla pagina del mio blog nella quale spiegavo invece dei problemi che ancora si trova a fronteggiare! Qui: https://tg24.sky.it/economia/2018/06/21/che-fine-ha-fatto-il-bitcoin.html.