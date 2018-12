I 10 viaggi più economici da fare in autunno

L'autunno è dietro l'angolo. Se non siete ancora partiti in vacanza, come me, e non avete programmato un viaggio, la classifica sulle dieci destinazioni più economiche del momento può fare per voi. La graduatoria è stata stilata da Skyscanner, un motore di ricerca globale che confronta voli e prezzi dei biglietti aerei, hotel, autonoleggio per trovare le migliori offerte.

Anche voi potete leggere il rapporto, ho pensato però in questo blog di fare una sintesi di alcuni dei suggerimenti più importanti, traducendoli. Vale la pena sottolineare che si tratta di tariffe aeree e che come punto di partenza si prendono in considerazione gli Stati Uniti. Questo significa che se per andare verso alcune di queste mete partite dall'Europa il costo del biglietto è ancora più allettante.

Sostanzialmente, SkyScanner identifica le dieci mete più a buon mercato in questo momento, soprattutto se paragonate al loro costo medio durante l'anno. Alcune sono davvero a buon prezzo, e intendo circa il 35% in meno di quanto costano normalmente. Tra i più economici il volo aereo andata/ritorno per Helsinki, che al momento è scontato di circa il 35%, segue quello per Oslo, che costa intorno al 30% in meno. Idem per i biglietti aerei verso Fukuoka (in Giappone) e Pechino, che in autunno costano circa il 30% in meno. Mosca, New York, St. Louis nel Missouri e Tucson in Arizona costano circa il 20% in meno. Nella classifica sono citate anche Kansas City e Buffalo.

Il report completo lo trovate sul link che copio e incollo qui: https://www.skyscanner.com/tips-and-inspiration/fall-travel-trends.