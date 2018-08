Coca-Cola compra l’inglese Costa Coffee per oltre 4 miliardi di euro

La bevanda che ha fatto della caffeina un’alleata preziosa, fa un passo avanti e diventa proprietaria di un colosso del caffè. Coca-Cola ha infatti raggiunto un accordo per l'acquisto del brand Costa Limited, che passerà quindi dalle mani della multinazionale inglese Whitbread a quelle del marchio americano per 5,1 miliardi di dollari, circa 4,4 miliardi di euro.

La storia del marchio Costa

L'azienda britannica con sede a Dunstable, nel Bedfordshire, è la seconda catena di caffè più grande del mondo dopo Starbucks e la più grande del Regno Unito. Fondata a Londra nel 1971 dai fratelli Sergio e Bruno Costa, appartenenti a una famiglia di italiani immigrati da Parma negli anni '60, Costa Coffee nel 1995 è stata acquistata da Whitbread per 19 milioni di sterline. Oggi, l’azienda ha 8mila self service e 3.800 negozi, distribuiti in 32 Paesi. Lo scorso aprile Whitbread aveva annunciato di voler scorporare la catena di caffè dal settore alberghiero e di volerla quotare in Borsa, mentre oggi ha accettato di venderla a un prezzo che è 16 volte più alto dei guadagni lordi realizzati quest'anno. Il titolo di Whitbread ha guadagnato il 19% in borsa a Londra dopo l'annuncio.

Coca-Cola espande prodotti e mercato

L'operazione di vendita, che dovrà essere approvata dagli azionisti intorno a metà ottobre, passerà al vaglio delle autorità Antitrust dei Paesi coinvolti e si dovrebbe concludere entro la prima metà del 2019. Al momento, la Coca-Cola Company è proprietaria di quasi 400 marchi diversi (tra cui una lunga lista di varianti della bevanda più famosa del mondo) che distribuisce in quasi tutti i Paesi. Con l'acquisizione del colosso inglese del caffè, il brand statunitense potrà quindi espandere la sua offerta di prodotti e allargare il proprio mercato in Europa, Asia, Medio Oriente e Africa. "Quello delle bevande calde era uno dei pochi segmenti rimasti del settore bibite nel quale Coca Cola non aveva un marchio globale - ha detto il Ceo James Quincey annunciando l'acquisto - Costa ci dà l'accesso a questo mercato attraverso una piattaforma forte".