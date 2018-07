L'effetto dei dazi sull'economia

Una tempesta potrebbe abbattersi sull'economia americana. A dirlo è una economista rispettata negli Usa, Diane Swonk. Perché lo dice? Per i dazi e per l'incertezza che questo tema, ormai in modo ricorrente, porta sui mercati.

I dazi sono le tariffe, le sovrattasse imposte ai prodotti importati in dogana e che ovviamente li rendono più costosi quando vengono venduti, danneggiando le aziende che li esportano che rischiano di venderne di meno.

L'accordo tra Donald Trump e il presidente della commissione europea Juncker è di buon auspicio quindi, e va nella direzione giusta. Ma la verità è che dice e non dice. I due lavorano per eliminare le barriere doganali su tutti i beni industriali, tranne l'auto. Su quest'ultimo aspetto, caro a paesi come la Germania, non è stato deciso ancora nulla.

Un accordo vago, che manca di dettagli, e lo racconta molto bene l'andamento delle borse asiatiche. Sulla Cina è stato annunciato qualcosa per caso? Nulla. Il mercato da Trump si attendeva qualcosa di più. Idem sulle auto europee. Mancano totalmente i dettagli.

L'aspetto positivo però è che le minacce di Trump, relative alle sovrattasse sulle auto europee, sembrano accantonate. In attesa del nuovo accordo, ulteriori dazi cade quindi l'ipotesi di nuovi dazi e le borse europee stanno ringraziando, insieme alle produttrici d'auto tedesche. Restano in piedi invece quelli già attivi su acciaio e alluminio, e le ritorsioni di Bruxelles su alcuni prodotti made in America, tra cui l'Harley Davidson.

p.s. la battaglia sui dazi non è astratta, ci riguarda da vicino. L'Italia, subito dopo la Germania, è il maggiore esportatore netto nei confronti degli USA. Significa che vendiamo agli statunitensi più di quanto compriamo. Quindi, se le nostre imprese che esportano sul mercato a stelle e strisce venissero colpite dalle tariffe, le conseguenze ci sarebbero eccome.