Predicare bene ma...

Le decisioni di politica commerciale di Trump stanno mettendo di traverso tutti, da Bruxelles a Tokyo. C'è da dire però che in questo mondo globalizzato, anche se la Cina oggi alza la voce contro The Donald, gli Usa non sono gli unici a fare i furbi.

Questo mi porta a parlarvi di una notizia che ho letto poco fa. Alcuni funzionari europei affermano che Pechino avrebbe chiesto a Bruxelles di scrivere un comunicato congiunto, condannando in modo unanime la politica commerciale di Trump. L'Europa non ha accettato, ovviamente, dato che i momenti di tensione li vive anche con Pechino.

Eccome se li vive. Qualche esempio.

Il dumping cinese. Significa esportare merci in un mercato (in questo caso europeo) vendendole a prezzi molto più bassi delle aziende locali, spesso sotto costo. L'Europa sta lavorando da tempo sulle munizioni contro il dumping cinese. Finora senza successo.

E che dire del meccanismo dei 16 +1? E' un progetto che unisce la Cina e 16 Paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica. Progetto inizialmente sottovalutato da Bruxelles, quasi ignorato. Ma che è diventato una serpe in seno. Progetto molto ‘garibaldino’, mette insieme paesi membri e non membri. Prendiamo il caso dell'Ungheria, il cui governo non si può certo definire innamorato del progetto europeo. Perché Budapest dovrebbe rifiutare decine di milioni di euro che la Cina offre su un vassoio d'argento per aiutarla a sviluppare una ferrovia o un'autostrada (su cui poi lavorano imprese cinesi)? Voi direste di no? E' così che Pechino è diventata padrona del porto del Pireo, in Grecia. Paesi in difficoltà traggono immediato beneficio dall'aiuto cinese e intanto Pechino ci mette un piede. Poi al momento giusto... zac! avanza le sue richieste.

Per questo quando Xi Jinping si erge a baluardo del libero commercio penso a un detto che utilizzava sempre la mia padrona di casa in Germania: "wenn ihre geistige Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge riesige Shatten". In italiano suona pressapoco così: quando il sole è basso anche l'ombra del nano si allunga. Il senso è: in tempi difficili (tra Kim Jong e Trump) si rivaluta chiunque (Xi).

Mari