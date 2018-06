Dazi, Canada impone tariffe per 12,6 miliardi su prodotti Usa

Il Canada ha imposto dazi per 12,6 miliardi di dollari su una serie di prodotti statunitensi, tra i quali il succo d'arancia, la salsa ketchup e il bourbon whiskey. È la risposta alle tariffe introdotte da Trump su acciaio e alluminio canadesi, rispettivamente del 25% e del 10%. Contestualmente ai dazi per le merci americane, il governo del premier Justin Trudeau ha annunciato aiuti economici per 1,5 miliardi di dollari alla siderurgia canadese per arginare gli effetti negativi delle misure protezionistiche Usa.

Ministro degli esteri canadese: "Ritorsione dollaro per dollaro"

"Il Canada ha scelto di rispondere solo con una ritorsione misurata e reciproca, dollaro per dollaro", ha detto il ministro canadese degli Esteri, Chrystia Freeland, che ha dato la notizia parlando ai metalmeccanici di un'acciaieria di Hamilton, nell'Ontario. Tra gli altri prodotti americani colpiti dai dazi canadesi, figurano la carta igienica e i cetriolini.

Juncker: "Sospetto che Trump voglia dividere Ue"

Sui dazi americani è intervenuto anche il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, che a margine del vertice a Bruxelles sui migranti ha annunciato che andrà a Washington per presentare a Trump il punto di vista europeo sulle tariffe imposte dagli Stati Uniti. "Non mi piace questa idea, che talvolta ho il sospetto che l'amministrazione americana abbia, di dividere l'Ue in Stati – ha dichiarato Juncker – Il commercio è una competenza della Commissione Ue. Dobbiamo dimostrare che siamo uniti, e parliamo con una voce sola". "Non sono sicuro che troveremo un accordo, ma ci proveremo", ha aggiunto.