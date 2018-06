Varoufakis a Sky TG24 Economia: "Integrare meglio Italia nell'Europa"

“Bisogna permettere al vostro Paese di tornare a respirare e quindi non dobbiamo togliere l’Italia dall’euro e dall’Europa, ma bisogna integrarla meglio nell’Europa”, ha detto a Sky TG24 Economia il leader di Diem 25 ed ex ministro dell’Economia greco Yanis Varoufakis, rispondendo a una domanda in merito ad una sua affermazione in cui ha definito “insostenibile” un’Europa senza riforme.

"Sistemare l'Europa"

“Torno ad usare questo verbo simpatico: sistemare. Sistemare l’euro e sistemare l’Europa in modo tale che l’Italia sia sostenibile in Europa. In questo caso – ha spiegato - faccio riferimento a voi visto che sono in Italia, l’Italia è un paese importante ed è anche un paese francamente di successo: avete tantissime esportazioni in quattro angoli del mondo e avete anche un eccedente di bilancio. È un paese che potrebbe andare molto meglio ma non lo sta facendo perché è bloccato all’interno di un’unione monetaria che non era stata creata per sostenere questo terremoto, quello che è successo poi dopo il 2008”, ha concluso Varoufakis.