Record di startup costituite online: 108 registrate a marzo

Numeri da record nel mondo delle startup. Secondo i dati di InfoCamere al 31 marzo 2018 sono 1.381 le imprese innovative costituite con la nuova modalità, digitale e gratuita. Di queste, 108 sono state create solo a marzo, battendo il record segnato nello stesso mese del 2017. A scegliere la nuova procedura è stata quasi una startup su due (45,1%) tra quelle avviate nel primo trimestre. Si tratta di un nuovo record assoluto di costituzioni online, sia a livello trimestrale sia mensile.

La nuova procedura

A partire dal 20 luglio 2016 le startup innovative possono essere costituite online. La procedura ha lo stesso valore e sostituisce quella tradizionale per atto pubblico. In più, questa nuova modalità è gratuita, in quanto non sono dovuti oneri per la costituzione. Tutto avviene per via digitale, attraverso una specifica piattaforma online. Gli atti fondativi dell’impresa vengono predisposti sulla base di un modello standard, personalizzabile dall’utente, e convalidato con firma digitale. Se lo si desidera, i contraenti possono avvalersi anche dell’assistenza qualificata e gratuita della propria Camera di Commercio, presso l'apposito ufficio AQI.

La distribuzione geografica

I vantaggi di questa nuova procedura hanno convinto una startup su quattro (364 nuove aziende, 24,4%) con sede in Lombardia, che rappresenta la regione più fertile per questo metodo. Milano si attesta come prima provincia con 233 imprese innovative fondate online, seguita a distanza da Roma, con 142. Al terzo e al quarto posto di questa graduatoria compaiono Padova (59) e Verona (39), centri di una regione - il Veneto - che ospita il 9% della popolazione nazionale delle startup innovative. Al contrario Torino e Napoli, rispettivamente terza e quarta provincia in Italia per numero complessivo di questo genere di imprese, sono fuori dalle 20 province con attivazioni online di nuove startup. Tra i settori di attività di queste imprese di nuova e innovativa costituzione, il 78,6% delle nuove aziende è impegnato nella fornitura dei servizi alle imprese, mentre il 17,3% nell'industria e artigianato.