Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Monte Morrone, realizzate linee tagliafuoco fermare il rogo

Cronaca

Sul Monte Morrone, in Abruzzo, l’incendio è stato circoscritto dopo giorni di emergenza. Protezione Civile, vigili del fuoco ed Esercito hanno messo in sicurezza centri abitati, allevamenti e rifugi tra Roccacasale, Corfinio e Popoli Terme. Realizzate con i mezzi dell’Esercito nuove linee tagliafuoco, fasce di terreno ripulite dalla vegetazione per creare una barriera e impedire alle fiamme di avanzare. Avviate poi le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree ancora interessate dal rogo, con oltre cento uomini e il supporto di Canadair ed elicotteri.

Prossimi video

Monte Morrone, realizzate linee tagliafuoco fermare il rogo

Cronaca

Avvelenate con ricina, interrogati Gianni Di Vita e l'amica

Cronaca

Maltempo, pioggia sulla A10 da Genova ad Arenzano

Cronaca

Ondata di maltempo sta flagellando il Nord Italia

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 21 agosto, edizione delle 8

Cronaca

La rassegna stampa del 21 agosto 2026

Cronaca