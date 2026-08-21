Monte Morrone, realizzate linee tagliafuoco fermare il rogo

Sul Monte Morrone, in Abruzzo, l’incendio è stato circoscritto dopo giorni di emergenza. Protezione Civile, vigili del fuoco ed Esercito hanno messo in sicurezza centri abitati, allevamenti e rifugi tra Roccacasale, Corfinio e Popoli Terme. Realizzate con i mezzi dell’Esercito nuove linee tagliafuoco, fasce di terreno ripulite dalla vegetazione per creare una barriera e impedire alle fiamme di avanzare. Avviate poi le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree ancora interessate dal rogo, con oltre cento uomini e il supporto di Canadair ed elicotteri.
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