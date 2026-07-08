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Incipit, Franco Marcoaldi racconta "La disperanza"

Cronaca

Il poeta e scrittore dedica una riflessione a un sentimento che si colloca lontano dalla speranza e dalla disperazione. Una terza via che rinuncia alle illusioni del futuro per restituire intensità al presente

Tutte le interviste di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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