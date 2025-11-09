Due morti e tre feriti, di cui uno gravissimo, in un incidente stradale sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano. Nell’impatto sono stati coinvolti più veicoli
Bergamo, scontro tra auto in tangenziale: morti e feriti
Scontro frontale nella tangenziale sud di Bergamo, due morti
