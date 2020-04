Coronavirus, perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio di Milano. FOTO

I pm del pool “salute, ambiente, sicurezza, lavoro”, guidato dall'aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, stanno procedendo in queste ore alle iscrizioni nel registro degli indagati dei vertici di altre Rsa in cui si sono verificati contagi e morti, tra cui quelle dei quartieri milanesi Affori, Corvetto e Lambrate. Le iscrizioni servono per procedere, eventualmente, alle perquisizioni, come avvenuto al Trivulzio e in altre 2 Rsa. Iscritti anche gli istituti per la legge sulla responsabilità degli enti