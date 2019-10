TvBoy e gli altri: tutti i murales politici in Italia. FOTO

Due mesi prima, a marzo, apparso in centro a Roma, in vicolo della Torretta, un altro murales ancora una volta a firma Tvboy: un richiamo a Pinocchio in cui i due ex vicepremer Luigi Di Maio e Matteo Salvini erano raffigurati nel ruolo del Gatto e della Volpe, e il premier Giuseppe Conte in quello del burattino protagonista dell'opera di Carlo Collodi