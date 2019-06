Due autobus sono andati a fuoco nelle ultime ore a Roma. Il primo rogo è avvenuto nella rimessa di via Candoni. L'Atac spiega che l'origine è da ritenersi dolosa: "un uomo si è introdotto nello stabilimento Atac di Magliana, in via Candoni, e ha dato alle fiamme un bus dismesso destinato alla rottamazione", fa sapere in una nota l'azienda. Il secondo caso in mattinata in via Carmelo Bene, una vettura in servizio della linea 80