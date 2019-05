Paura sulla via Casilina a Roma, dove una betoniera fuori controllo ha travolto per decine di metri auto e pedoni seminando il panico in strada. Nove persone sono rimaste ferite: cinque sono state trasportate con le ambulanze del 118 in diversi ospedali della città in codice rosso. Tra loro anche il conducente del mezzo. Nessuno è in pericolo di vita