Will per Sky TG24, Covid in Cina tra geopolitica e sanità. VIDEO

Un video a settimana in cui Silvia Boccardi affronta i temi di cui più si discute, analizzandoli da un punto di vista originale e con un linguaggio fresco e innovativo. Questa volta si parla di Cina

Il cambiamento arriva sempre un po' per volta e poi tutto d'un tratto. Guardare ai grandi trend del cambiamento di oggi per capire il mondo di domani è l'obiettivo di What's Next, il nuovo progetto frutto della collaborazione tra Sky TG24 e Will (@will_ita), la community online first composta da oltre 1,5 milioni di persone e aziende che ogni giorno affronta il cambiamento che avviene attorno a noi. Will racconta l'attualità in maniera semplice e immediata su Instagram e le principali piattaforme social "per fare tutti i giorni un figurone a cena".

Un video a settimana Un video a settimana in cui Silvia Boccardi (@silviabocc) affronta i temi di cui più si discute, analizzandoli da un punto di vista originale e con un linguaggio fresco e innovativo. L’appuntamento è il venerdì dalle 8.30 su Sky TG24 e il sabato dalla stessa ora sul sito skytg24.it e sui social. Dopo la prima puntata con al centro il braccio di ferro Putin-Zelensky e la guerra in Ucraina, nella seconda si parla di Cina (GUARDA LE PUNTATE: LA PRIMA - LA SECONDA).

La Cina tra geopolitica e sanità (SECONDA PUNTATA) approfondimento Coronavirus in Europa e nel mondo. Le infografiche La seconda puntata è sulla Cina. Circa 400 milioni di persone nel Paese, tra cui gli oltre 25 milioni che abitano a Shanghai, stanno vivendo nuovamente in un lockdown forzato a causa del Covid (SPECIALE): è la crisi sanitaria più grave che il Paese abbia vissuto dall'inizio della pandemia. Sebbene inizialmente la Cina avesse beneficiato notevolmente dalle severe misure di contenimento e isolamento della politica “zero-Covid”, oggi questa sta causando non pochi danni economici per il Paese e per le filiere globali. Ma mentre il resto del mondo sta imparando a convivere con il Covid, perché in Cina le autorità insistono ancora sulla politica “Covid-free”? Ci sono molti aspetti per cui per il Paese ha senso mantenere controlli severi: uno su tutti, la dimensione politica. Silvia Boccardi (@silviabocc), giornalista di Will (@will_ita) ci racconta perché per la Cina questa politica sembra l’unica opzione possibile.