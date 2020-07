Paolo Borsellino, il ricordo del giudice ucciso 28 anni fa dalla mafia

Il giudice siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato in via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a cinque agenti della scorta. Sono passati 28 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all’amico e collega Giovanni Falcone, anch’egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia