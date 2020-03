Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

Come si sta diffondendo il coronavirus Covid-19 in Italia? Quali aree del nostro Paese sono più colpite? E quale l’effetto sulle persone che risultano contagiate? Qui di seguito abbiamo realizzato una serie di grafici e di mappe, aggiornate quotidianamente, che permettono di farsi un’idea complessiva sulla situazione dell’epidemia in Italia (qui è possibile trovare quella realizzata dalla Protezione Civile).

La mappa provincia per provincia

Una prima misura della diffusione del coronavirus Covid-19 è offerta dalla sua distribuzione nelle differenti aree del Paese. Nella mappa interattiva qui sotto è possibile monitorare dove finora il virus ha colpito maggiormente: ogni pallino rappresenta il numero di casi in una determinata provincia.

I casi accertati e la loro situazione

Come ha sottolineato l’Organizzazione mondiale della sanità, Covid-19 si trasmette con minore efficienza rispetto all’influenza stagionale ma può provocare conseguenze più gravi nei pazienti, con una quota significativa di questi che avrà bisogno di cure ospedaliere, mettendo potenzialmente in difficoltà il sistema sanitario di un Paese.

L’andamento dei casi accertati

Un altro parametro da tenere sotto osservazione riguarda l’andamento dei casi accertati, che dà un’idea del ritmo con cui il virus si sta diffondendo in un Paese (o nel mondo). Come mostra la linea del grafico, i primi casi “italiani” confermati di coronavirus Covid-19 sono stati registrati a fine gennaio. Il loro numero è rimasto stabile fino al 21 febbraio quando è emerso il focolaio nel lodigiano. A quel punto il ritmo della crescita dei casi è decisamente aumentato.

Un ulteriore indicatore per tenere sotto controllo come si sta diffondendo Covid-19 in Italia, e per scorgere eventuali accelerazioni e rallentamenti, è il numero di nuovi pazienti positivi registrati ogni giorno, mostrato dal grafico qui di seguito.

Infine, c’è il riscontro quotidiano delle vittime del virus e di coloro che sono stati dichiarati guariti.

L’andamento nelle regioni

Il grafico riportato qui sotto permette di osservare i dati sui casi confermati e la loro situazione nelle varie regioni italiane.

I dati

I dati utilizzati nella maggior parte dei grafici e delle mappe questo articolo provengono dal Dipartimento della Protezione civile, dal Ministero della Salute e della Regioni così come sono raccolti sul sito del Ministero della Salute con aggiornamenti quotidiani. Nei primi giorni di diffusione dell’epidemia questi dati non sarebbero utilizzabili in modo pratico ed efficiente senza l’azione dell’associazione onData che li ha resi disponibili in formato leggibile dalle macchine. Per questa ragione onData viene citata come fonte nelle visualizzazioni realizzate anche grazie al suo lavoro sui dati.