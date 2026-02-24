Dopo l’esplosione e il crollo di una palazzina a Prun, frazione di Negrar, la prima vittima estratta dai vigili del fuoco è un uomo, mentre in precedenza erano stati salvati altri tre residenti. In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna, trasportati all’ospedale di Borgo Trento. Proseguono le verifiche sulle cause dell’incidente ascolta articolo

Momenti di grande tensione oggi pomeriggio a Negrar, nel Veronese, per l’esplosione di un edificio residenziale di tre piani. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente: in precedenza erano stati estratti tre residenti – due uomini e una donna – tutti feriti in maniera non grave e trasportati in ospedale, mentre un altro uomo è stato appena estratto dalle macerie e le operazioni di soccorso continuano.

L'intervento dei soccorsi Secondo quanto riferito dal Comune di Negrar, i primi tre estratti – due uomini e una donna – presentano ferite non gravi e sono stati ricoverati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. L’ultimo estratto, un uomo, è stato individuato dai vigili del fuoco sotto la massa di detriti e trasferito in sicurezza. Le operazioni hanno visto coinvolte diverse squadre dei vigili del fuoco, il Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF), unità cinofile e personale Usar, con il supporto di due ambulanze, un’automedica e l’elicottero di Verona Emergenza.

Cause ancora da chiarire Al momento non sono note le cause dell’esplosione. Le autorità locali e i tecnici dei vigili del fuoco stanno effettuando verifiche approfondite per capire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali rischi per gli edifici vicini.