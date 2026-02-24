Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Verona, esplode una palazzina a Negrar: diverse persone coinvolte, morto un uomo

Cronaca
©Ansa

Dopo l’esplosione e il crollo di una palazzina a Prun, frazione di Negrar, la prima vittima estratta dai vigili del fuoco è un uomo, mentre in precedenza erano stati salvati altri tre residenti. In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna, trasportati all’ospedale di Borgo Trento. Proseguono le verifiche sulle cause dell’incidente

ascolta articolo

Momenti di grande tensione oggi pomeriggio a Negrar, nel Veronese, per l’esplosione di un edificio residenziale di tre piani. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente: in precedenza erano stati estratti tre residenti – due uomini e una donna – tutti feriti in maniera non grave e trasportati in ospedale, mentre un altro uomo è stato appena estratto dalle macerie e le operazioni di soccorso continuano.

L'intervento dei soccorsi

Secondo quanto riferito dal Comune di Negrar, i primi tre estratti – due uomini e una donna – presentano ferite non gravi e sono stati ricoverati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. L’ultimo estratto, un uomo, è stato individuato dai vigili del fuoco sotto la massa di detriti e trasferito in sicurezza. Le operazioni hanno visto coinvolte diverse squadre dei vigili del fuoco, il Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF), unità cinofile e personale Usar, con il supporto di due ambulanze, un’automedica e l’elicottero di Verona Emergenza.

Cause ancora da chiarire

Al momento non sono note le cause dell’esplosione. Le autorità locali e i tecnici dei vigili del fuoco stanno effettuando verifiche approfondite per capire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali rischi per gli edifici vicini.

Un'immagine, tratta dal profilo X dei Vigili del Fuoco, relativa all' intervento dei Vigili del fuoco a Negrar per l esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani, 24 febbraio 2026. X/ VIGILI DEL FUOCO +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Corruzione fondi UE in Campania e Sicilia: Eppo chiede 16 arresti

Cronaca

L'inchiesta riguarda la Campania e la Sicilia: i docenti avrebbero fatto in modo che gli enti...

Savona, bambino di 9 anni cade da terrazzino a scuola: in rianimazione

Cronaca

Il ragazzino è precipitato da 4 metri dopo che la ringhiera alla quale era appoggiato ha ceduto....

La morte di Domenico, i Nas di Trento all'ospedale di Bolzano

Cronaca

Acquisiti dall'ospedale gli elenchi del personale coinvolto nell'espianto e nel trasporto del...

Rogoredo, agente: "Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa"

Cronaca

Carmelo Cinturrino è accusato di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto...

Morte David Rossi, nuova perizia: lesioni non riconducibili a caduta

Cronaca

Secondo la perizia della Commissione parlamentare d’inchiesta, le lesioni sul volto del capo...

Cronaca: i più letti