Komen Italia, la nomina degli ambasciatori in rosa 2025

Si è svolta oggi pomeriggio nella Sala della Lupa di Montecitorio la cerimonia di nomina degli "Ambasciatori in Rosa - Komen Italia 2025". L’evento ha avuto inizio con il saluto del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, che ha espresso al Prof. Riccardo Masetti e alla Prof.ssa Daniela Terribile, rispettivamente Fondatore e Presidente di Komen Italia, il suo personale apprezzamento per l’impegno continuativo dell’Associazione nell’azione di contrasto ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. "E' un messaggio di speranza e di coraggio: insieme, il cancro al seno si può sconfiggere. Fino a qualche tempo fa, questa espressione veniva raramente utilizzata. Senza il coraggio, la forza e la determinazione delle tante donne che in questi anni hanno raccontato la propria esperienza, non sarebbe stato possibile raggiungere questo importante traguardo", ha detto il presidente della Camera.

Il ruolo dell'Associazione "Ho accettato questa proposta che mi è stata rinnovata perché conosco da molti anni Komen Italia ed ho sempre apprezzato il suo impegno nella cura e soprattutto nella prevenzione dei tumori del seno" ha dichiarato l'Avv. Laura Mattarella, che ha nuovamente accettato l’invito a presiedere il Comitato d’Onore della Race for the Cure. L'Avv. Mattarella ha presieduto il Comitato d’Onore della Race for the Cure, contribuendo alla nomina degli ambasciatori 2025. "Se la ricerca e la cura - ha aggiunto Laura Mattarella - sono propri soltanto di coloro che ne hanno capacità, la Komen ci insegna che tutti possiamo dare il nostro contributo. La rete di volontari e di collaborazioni che è riuscita a creare negli anni è sempre in continua crescita ed è davvero fonte di ammirazione. Komen Italia ha contribuito a far emergere una malattia di cui prima si parlava poco e ha soprattutto diffuso la cultura della prevenzione".

