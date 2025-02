Roccaraso, aperta indagine su riciclaggio dopo boom turisti napoletani

Boom turistico e sospetti di riciclaggio. Si indaga sul fenomeno delle gite social verso Roccaraso, organizzate e promosse da influencer su TikTok e Instagram: i carabinieri e i finanzieri in Abruzzo stanno analizzando il fiume di denaro contante arrivato domenica scorsa in Alto Sangro, quasi esclusivamente con banconote da 20 euro. La "domenica bestiale" di Roccaraso potrebbe trasformarsi, ora, in un caso giudiziario. A destare l'attenzione delle forze dell'ordine è stato, in particolare, l'elevatissimo utilizzo di banconote da 20 euro, per l'acquisto di cibi, bevande, sigarette e servizi e perfino per poter usufruire della toilette. Gli investigatori sospettano che dietro l'esplosione di visitatori possa celarsi un sistema di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.

Si teme una nuova invasione di turisti nel weekend

Se da un lato Roccaraso ha visto un'impennata di visitatori, dall'altro la città ha sofferto per la mancanza di servizi adeguati e le strade bloccate. Mentre alcune attività hanno registrato incassi importanti, molte altre hanno lamentato danni. Dopo il caos della scorsa settimana, con 10mila persone all'assalto, si teme un nuovo afflusso per il weekend di oggi e domani. Questa mattina appena due pullman turistici sono arrivati in Abruzzo, mentre le piste del comprensorio sciistico si stanno riempiendo di sciatori e visitatori. Per domani sono attese circa tremila persone dalla Campania, stando al censimento del Comune. Per far fronte all'emergenza, si è tenuto ieri un vertice operativo in Questura all'Aquila, durante il quale sono state definite misure di sicurezza straordinarie. Cento uomini e donne tra forze dell'ordine e volontari della Protezione civile, schierati nei punti strategici della località. Numero chiuso per i pullman turistici (massimo 100, finora 60 prenotazioni), con accesso regolato in base a targhe alterne. Due i punti di carico e scarico per i passeggeri. Il primo sarà collocato sulla statale 17, mentre il secondo sarà una zona filtro a Castel di Sangro.